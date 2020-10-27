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ООО Школа Квентин

Образование и наука

Общая информация

Школа Квентин — школа подготовки к Государственным экзаменам в Республике Татарстан.

Преподаватели — лучшие выпускники МАОУ «Лицей №131" Вахитовского района г. Казани.

Юридическое лицо было учреждено в 2013 году.

17.09.2020 — в отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Руководитель — Котельников Данил Андреевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, ул Заря, 16
  • Телефон: (843) 216 44 10
  • Email: kznquentin@mail.ru
  • Сайт: https://школаквентин.рф/

Дата последнего обновления: 27.10.2020

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