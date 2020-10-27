ООО Школа Квентин
Общая информация
Школа Квентин — школа подготовки к Государственным экзаменам в Республике Татарстан.
Преподаватели — лучшие выпускники МАОУ «Лицей №131" Вахитовского района г. Казани.
Юридическое лицо было учреждено в 2013 году.
17.09.2020 — в отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
Руководитель — Котельников Данил Андреевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, ул Заря, 16
- Телефон: (843) 216 44 10
- Email: kznquentin@mail.ru
- Сайт: https://школаквентин.рф/
Дата последнего обновления: 27.10.2020