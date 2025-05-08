Мухаметшин поздравил двух татарстанских фронтовиков с Днем Победы

Фото: Мария Зверева

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин по видеосвязи поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Рауфа Тухватуллина и Амину Ахмадееву с наступающим Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

— В нашей республиканской партийной организации накануне Дня Победы стало доброй традицией общаться с ветеранами, внесшими значительный вклад в Победу, — подчеркнул Мухаметшин. Он подчеркнул, что оба ветерана ушли на фронт добровольцами и прошли всю войну.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Рауф Тухватуллин, которому в этом году исполнилось 105 лет, стал танкистом и был награжден медалями за отвагу. После войны он работал в Луганской области и сейчас проживает в Буинском районе.

Амина Ахмадеева, родившаяся в 1924 году, во время войны работала лаборанткой и позже стала шофером. Она была ранена дважды и награждена орденом Отечественной войны II степени. В настоящее время Амина живет в Кировском районе Казани.

Мухаметшин добавил, что акция «Звонок ветерану» продолжится, чтобы сохранить память о подвиге тех, кто пережил тяжелые испытания войны. В этом году Россия отмечает 80-летие Победы, а 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.

Анастасия Фартыгина