Кадыров о встрече с Путиным: «Владимир Владимирович добавил, что нам еще работать и работать»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным продуктивной и сообщил, что продолжает работать.

— Рабочая встреча с нашим президентом у нас прошла продуктивно. В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Добавил, что нам еще работать и работать. Приказ Верховного главнокомандующего выполняю, — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин провел с Рамзаном Кадыровым встречу, в ходе которой высоко оценил его работу по развитию региона. Глава Чечни в свою очередь поблагодарил президента за возможность встретиться, несмотря на его плотный график, и сообщил о позитивной динамике экономических показателей в регионе с начала года.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Рамзан Кадыров якобы рассказал о просьбе освободить его от должности главы Чечни. Вскоре он заявил, что многие неверно истолковали его слова. «Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин», — пояснил глава Чечни.

Галия Гарифуллина