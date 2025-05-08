В Татарстане наградили ветеранов войны, тружеников тыла и участников СВО

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане прошло торжественное мероприятие. Раис Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что этот день остается особенным для всех граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

— Прошло 80 лет, но боль утрат и радость Победы до сих пор живут в каждой семье, — сказал он, обращаясь к ветеранам и присутствующим. Минниханов подчеркнул, что память о мужестве солдат и стойкости тружеников тыла не угасла со временем.

На мероприятии, которое состоялось в театре имени Мусы Джалиля, присутствовали высокопоставленные гости, ветераны войны и участники специальной военной операции. В ходе торжества звучали гимны России и Татарстана, а также была объявлена минута молчания в память о погибших защитниках Отечества.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов также напомнил о важной роли Татарстана как тылового центра во время войны. «Без вашего труда, без вашего «Все для Победы» не было бы этого триумфа», — заключил он, обращаясь к ветеранам.

Он призвал сохранить историческую память о тех трагических годах и передать молодому поколению ценности патриотизма. В завершение мероприятия Рустам Минниханов пожелал всем здоровья и долгих лет жизни, а также вручил государственные награды.

Анастасия Фартыгина