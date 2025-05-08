Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Москву
Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Москву. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает РИА «Новости».
Сегодня в Москву также прибыли президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
Вчера в столицу прилетели лидеры еще нескольких стран. В их числе — президент Сербии Александр Вучич, президент Монголии Ухнагийна Хурэлсуха, председатель КНР Си Цзиньпина и президент Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву.
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