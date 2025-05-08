Президент Узбекистана Мирзиеев прибыл в Москву на День Победы
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Об этом сообщили РИА «Новости».
В ходе своего пребывания в Москве Мирзиеев планирует встретиться с российскими лидерами и обсудить сотрудничество между странами.
Напомним, сегодня в Москву прибыл целый ряд иностранных лидеров. В их числе — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Также сегодня в Москву прилетел президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и глава Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.
Вчера в столицу прилетели лидеры еще нескольких стран. В их числе — президент Сербии Александр Вучич, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силву.
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