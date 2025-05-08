Президент России направил поздравления по случаю 80-летия Победы лидерам иностранных государств

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 80-й годовщины Победы лидерам ряда иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Соответствующие послания получили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля. Также Владимир Путин поздравил народы Грузии и Молдавии.

— Наш священный долг — бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками, — подчеркнул российский лидер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Всем им российский лидер пожелал доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

— В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин призвал сохранить завещанные нам добрые традиции дружбы и взаимопомощи, не позволить предать забвению общее историческое наследие и посеять рознь между дружественными народами, — добавили в пресс-службе Кремля.

Напомним, Москва готовится принять 29 иностранных лидеров на параде в честь 80-летия Победы. Многие гости уже прибыли: в частности, президенты Сербии Александр Вучич, Монголии Ухнагийн Хурэлсух, Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силву, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Белоруссии Александр Лукашенко.



Сегодня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, прилетевшие в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы, встретились в Кремле. Открывая переговоры в узком составе, российский лидер сообщил, что будет рад посетить Китай с визитом на юбилее победы над милитаристской Японией.



Галия Гарифуллина