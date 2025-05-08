В Минобороны России заявили, что ВСУ не прекратили боевые действия во время перемирия

Зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня

Фото: Мария Зверева

С нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий. Они оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны России. Однако ВСУ не прекратили ведение боевых действий: зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.

— Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики. <...> Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этих условиях Вооруженные Силы РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня. Российские военные будут действовать адекватно складывающейся обстановке, подчеркнули в Минобороны.

Напомним, объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы вступило в силу в ночь с 7 на 8 мая. Оно будет действовать до ночи с 10 на 11 мая. Вместе с тем российская сторона подчеркивала, что в случае нарушения перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ оставляют за собой право на адекватный и эффективный ответ.

Президент США Дональд Трамп назвал анонсированное Россией перемирие на майские праздники «многим», учитывая, с чего пришлось начать урегулирование конфликта на Украине.

— Президент Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали, — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Это уже третье перемирие, объявленное за время СВО. Первое было в январе 2023 года на Рождество. В прошлом месяце Россия объявила пасхальное перемирие: Владимир Путин поручил остановить все боевые действия с 18.00 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Галия Гарифуллина