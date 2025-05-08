МИД Германии опубликовал пост на русском языке к 80-летию Победы

Фото: Максим Платонов

МИД Германии опубликовало пост на русском языке, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе. В нем ведомство выразило благодарность странам-союзникам за освобождение от нацизма, не назвав конкретные страны.

— 8 мая 1945 года — день, который оставил глубокий след в нашей истории. Этот день стал днем освобождения для миллионов людей, которых нацистский режим лишил прав и подверг жестоким испытаниям. В министерстве добавили, что тогда началась эпоха мира, хотя часть Европы еще долго оставалась под гнетом, — говорится в сообщении.

Германия подчеркнула, что своей свободой она обязана жертвам союзных стран.

— Мы всегда будем благодарны им. Ответственность за память о миллионах жертв и за предотвращение повторения таких трагедий обязывает нас защищать мир и свободу в Европе, — подчеркнули в МИД.