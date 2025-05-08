Владимир Путин: Россия приветствует создание и перенос производств КНР на ее территорию

Президент России Владимир Путин заявил, что страна приветствует создание и перенос производств КНР на ее территорию. Об этом он сказал в ходе переговоров в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

— Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну, — передает РИА «Новости» слова российского лидера.

Он подчеркнул, что Россия планирует и дальше поддерживать комфортные условия для деятельности китайских компаний. Кроме того, страна нацелена на расширение ассортимента российской агропромышленной продукции в Китае.

Кроме того, Путин заверил, что впереди новые совместные инициативы двух стран в области энергетики.

— На подходе новые совместные инициативы. К примеру, Дальневосточный газовый маршрут будет запущен в 2027 году и гарантированно обеспечит китайских потребителей голубым топливом в объеме до 10 миллиардов кубических метров в год, — заявил он (цитата РИА «Новости»).

По его словам, энергетика стала локомотивом связей России и Китая. «В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа», — цитирует Путина издание.

Также президент России заявил, что:

планируется заключить соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Китаем;

Россия стала главным импортером китайских авто в мире;

Россия и Китай планируют продолжать развивать транспортную инфраструктуру.

Галия Гарифуллина