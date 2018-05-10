Алаев Юрий Прокопьевич
Общая информация
Советник ректора — руководитель общественно-информационного центра КФУ, член Общественной палаты РТ
Образование:
Окончил Казанский государственный университет, отделение журналистики (1976 г.).
Трудовая деятельность:
1964 по 1967 гг. — фотограф на Бугульминском комбинате бытового обслуживания населения.
1967 — 1968 гг. — эксперт-дактилоскопист следственного изолятора в г. Бугульме.
1970 — 1971 гг. — маляр СМУ, инженер НОТ Бугульминского механического завода.
1976- 1980 гг. — корреспондент, заместитель ответственного секретаря редакции газеты «Советская Татария».
1980 — 1985 гг. — ответственный секретарь редакции газеты «Вечерняя Казань».
1985 — 1990 гг. — заведующий отделом редакции, заместитель редактора газеты «Советская Татария».
1991 — 2009 гг. — главный редактор газеты «Известия Татарстана»(в дальнейшем — «Время и деньги»).
С 2006 г. — член Общественной палаты РТ.
2009 — 2012 гг. — генеральный директор ЗАО «Время и деньги».
С декабря 2012 г. — советник ректора — руководитель общественно-информационного центра КФУ.
Заслуженный работник культуры РТ. Заслуженный работник культуры РФ. Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ (2013 г.).
Лауреат общероссийской премии в области аналитической журналистики им. Никиты Кириченко (2005 г.), лауреат премии Союза журналистов России (2015 г.), награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
- Телефон: +7(843) 233-72-03
Дата последнего обновления: 10.05.2018