Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву на празднование 9 Мая

Фото: Динар Фатыхов

Президент Палестины Махмуд Аббас прилетел в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. 9 мая президент Палестины примет участие в параде Победы.

На следующий день, 10 мая, у Аббаса запланированы переговоры с российским лидером. В ходе встречи они обсудят ситуацию в секторе Газа, двусторонние отношения и помощь России.

Посол Аббаса уточнил, что Россия прислала 30 тыс. тонн зерна для палестинского народа, и Аббас заявил, что эта помощь будет передана в Газу, где люди очень нуждаются в продуктах.

Также, по словам посла, президенты могут затронуть вопросы ситуации на Ближнем Востоке и другие важные темы.

Ранее прибыл в Россию президент Таджикистана Эмомали Рахмон.



Анастасия Фартыгина