Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву на празднование 9 Мая
Президент Палестины Махмуд Аббас прилетел в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. 9 мая президент Палестины примет участие в параде Победы.
На следующий день, 10 мая, у Аббаса запланированы переговоры с российским лидером. В ходе встречи они обсудят ситуацию в секторе Газа, двусторонние отношения и помощь России.
Посол Аббаса уточнил, что Россия прислала 30 тыс. тонн зерна для палестинского народа, и Аббас заявил, что эта помощь будет передана в Газу, где люди очень нуждаются в продуктах.
Также, по словам посла, президенты могут затронуть вопросы ситуации на Ближнем Востоке и другие важные темы.
Ранее прибыл в Россию президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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