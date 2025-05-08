Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы.
Рахмон посетит парад, который состоится 9 мая на Красной площади.
Ранее прибыл в Россию Генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам.
Напомним, сегодня в Москву прибыл целый ряд иностранных лидеров. В их числе — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Также сегодня в Москву прилетел президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, глава Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Киргизии Садыр Жапаров.
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