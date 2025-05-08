Ушаков заявил о движении России и США к возможной встрече президентов

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном идут в сторону возможной встречи президентов двух стран. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

— Мне кажется, движемся все-таки, — заявил Ушаков, отвечая на вопрос о прогрессе в переговорах.

Анастасия Фартыгина