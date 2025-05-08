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Ушаков заявил о движении России и США к возможной встрече президентов

20:57, 08.05.2025
Ушаков заявил о движении России и США к возможной встрече президентов
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном идут в сторону возможной встречи президентов двух стран. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

— Мне кажется, движемся все-таки, — заявил Ушаков, отвечая на вопрос о прогрессе в переговорах.

взято с сайта kremlin.ru
Анастасия Фартыгина

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