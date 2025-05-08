В России утвердили список военных песен, которые можно бесплатно использовать на мероприятиях ко Дню Победы

Фото: Максим Платонов

Правительство утвердило перечень из 52 музыкальных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, которые разрешено безвозмездно использовать на праздничных мероприятиях, сообщили в пресс-службе кабмина.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В список вошли такие известные песни, как «День Победы», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», а также марш «Прощание славянки». Законопроект об этом был подготовлен депутатами Госдумы от «Единой России» летом 2024 года.

Утвержденный перечень позволит организациям и гражданам использовать эти песни на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, без необходимости выплаты авторских вознаграждений.

Анастасия Фартыгина