В России утвердили список военных песен, которые можно бесплатно использовать на мероприятиях ко Дню Победы
Правительство утвердило перечень из 52 музыкальных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, которые разрешено безвозмездно использовать на праздничных мероприятиях, сообщили в пресс-службе кабмина.
В список вошли такие известные песни, как «День Победы», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», а также марш «Прощание славянки». Законопроект об этом был подготовлен депутатами Госдумы от «Единой России» летом 2024 года.
Утвержденный перечень позволит организациям и гражданам использовать эти песни на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, без необходимости выплаты авторских вознаграждений.
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