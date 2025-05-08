В Казани открыли памятник поэту-фронтовику Фатиху Кариму

Он находится в сквере «Молодежный»

В Казани открыли памятник поэту-фронтовику Фатиху Кариму. Он находится в сквере «Молодежный». Участие в церемонии принял раис Татарстана Рустам Минниханов.

— В честь поэта Фатиха Карима уже названы улицы городов, открыты музеи, его творчество изучается в рамках школьной программы. Этот памятник — еще один важный вклад в дело увековечения имен поколения победителей. Сегодня как никогда важно сохранить и передать будущим поколениям память о наших предках, внесших свой важный вклад в Великую Победу, — передает его слова пресс-служба татарстанского лидера.

Рустам Минниханов поприветствовал присутствовавшего на церемонии внука поэта Артема Каримова.

Поэт, боевой офицер Фатих Карим с 1942 года по 1945-й сражался на передней линии фронта, прошел путь от Подмосковья до Восточной Пруссии. Был удостоен государственных наград, в том числе ордена Великой Отечественной войны I степени. Его стихи публиковались во фронтовых газетах и пользовались большой народной любовью.

Напомним, сегодня в Казани также открыли бюст Героя России, участника СВО Дамира Гилемханова. Памятник расположен на территории средней общеобразовательной школы №42, которая носит его имя.

Галия Гарифуллина