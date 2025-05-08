Премьер Словакии приехал в Москву на празднование 80-летия Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. В Москве он планирует возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата — это, по его словам, главный пункт его программы.

После этого он проведет серию встреч с российским президентом Владимиром Путиным, а также с лидерами других стран, таких как Китай, Бразилия и Вьетнам. В программе также запланированы переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Общая продолжительность визита — около восьми часов. После завершения мероприятий Фицо вылетит обратно в Братиславу. Он подчеркнул, что на встречах с иностранными лидерами планирует обсудить возможность скорейшего окончания конфликта на Украине.

— Мы вновь будем повторять, что мир — единственный выход из этого маразма, — подчеркнул он.

Ранее в Москву прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Анастасия Фартыгина