Авиакомпании восстановили расписание рейсов в регионах России

Фото: Максим Платонов

Обстановка в российских аэропортах стабилизировалась после изменений в расписании, вызванных временными ограничениями на прием и выпуск самолетов в московском регионе. По данным Росавиации, большинство аэропортов работают без значительных скоплений пассажиров.

Крупнейший региональный перевозчик S7 почти полностью вернулся к обычному графику рейсов. Однако задержки все еще наблюдаются: в некоторых региональных аэропортах рейсы опаздывают более чем на два часа.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В частности, около 2,2 тыс. человек ждут вылетов из аэропортов Самары, Уфы и Екатеринбурга.

Наибольшее количество отклонений зафиксировано в Сочи (16 рейсов) и Казани (11 рейсов). Также задержаны рейсы в Минеральных Водах, Горно-Алтайске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Якутске и Чите. Часть из этих рейсов отправится к месту назначения утром 9 мая.

Также авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что планирует вернуться к обычному расписанию рейсов к 18.00 сегодня. Ранее, 6 и 7 мая, многие рейсы задерживались, а самолеты уходили на запасные аэродромы из-за неожиданных ограничений в воздушном пространстве Центральной России и временных закрытий московских аэропортов.

Напомним, что с 7 по 12 мая «Российские железные дороги» (РЖД) добавили около 5 тыс. мест в поездах, чтобы компенсировать ограничения в авиасообщении.



Анастасия Фартыгина