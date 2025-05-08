Около села Сокуры образовалась восьмикилометровая пробка
Около села Сокуры в Лаишевском районе Татарстана образовалась восьмикилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Затор начинается в районе села Большие Кабаны.
Напомним, в Казани в связи с праздничными мероприятиями в честь 80-летия Победы сегодня и завтра будет перекрыт ряд улиц. Так, центр города перекроют сегодня с 16.00 до 10 мая.
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