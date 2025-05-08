Татарстанцев предупредили о тумане 9 мая
Завтра он ожидается местами ночью и утром
9 мая в Татарстане возможен туман. Завтра он ожидается местами ночью и утром, сообщили в Гидрометцентре республики.
Аналогичное предупреждение опубликовано в приложении МЧС.
— Рекомендуем: будьте очень внимательны и осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части дороги используйте по возможности только наземные или пешеходные переходы, — сказали в ведомстве.
Таакже татарстанцев призвали помогать пожилым и больным людям и не оставлять детей без присмотра.
Напомним, вчера в Гидрометцентре республики рассказали о погоде в праздничные дни. 9 и 10 мая днем местами возможен небольшой дождь.
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