Татарстанцев предупредили о тумане 9 мая

Завтра он ожидается местами ночью и утром

Фото: Реальное время

9 мая в Татарстане возможен туман. Завтра он ожидается местами ночью и утром, сообщили в Гидрометцентре республики.

Аналогичное предупреждение опубликовано в приложении МЧС.

— Рекомендуем: будьте очень внимательны и осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части дороги используйте по возможности только наземные или пешеходные переходы, — сказали в ведомстве.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Таакже татарстанцев призвали помогать пожилым и больным людям и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, вчера в Гидрометцентре республики рассказали о погоде в праздничные дни. 9 и 10 мая днем местами возможен небольшой дождь.

Галия Гарифуллина