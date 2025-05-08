Конклав избрал нового папу римского, из Сикстинской капеллы пошел белый дым

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В Ватикане сообщили, что кардиналы избрали нового папу римского. Из трубы Сикстинской капеллы поднялся белый дым, что означает, что голосование завершилось успешно. Имя нового понтифика объявят позже.

Реальное время / realnoevremya.ru

На выборах участвовали 133 кардинала из всего коллегиума, всего в коллегии 252 человека. Обычно в конклаве могут участвовать кардиналы до 80 лет. Выбор был сделан после четвертого тура голосования.

Напомним, что папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Его смерть связана с инсультом. Франциск был папой с 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Прощание с понтификом проходило три дня в соборе Святого Петра.

Анастасия Фартыгина