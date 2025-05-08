Конклав избрал нового папу римского, из Сикстинской капеллы пошел белый дым
В Ватикане сообщили, что кардиналы избрали нового папу римского. Из трубы Сикстинской капеллы поднялся белый дым, что означает, что голосование завершилось успешно. Имя нового понтифика объявят позже.
На выборах участвовали 133 кардинала из всего коллегиума, всего в коллегии 252 человека. Обычно в конклаве могут участвовать кардиналы до 80 лет. Выбор был сделан после четвертого тура голосования.
Напомним, что папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Его смерть связана с инсультом. Франциск был папой с 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Прощание с понтификом проходило три дня в соборе Святого Петра.
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