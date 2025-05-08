В Москву прилетел президент Зимбабве

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что он будет присутствовать на параде на Красной площади в Москве.

Недавно в Россию также прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Кроме него, сегодня в Москву прилетел резидент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Кроме него, сегодня в Москву прибыли президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Вчера в столицу прилетели лидеры еще нескольких стран. В их числе — президент Сербии Александра Вучича, президент Монголии Ухнагийна Хурэлсуха, председатель КНР Си Цзиньпина и президент Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву.



Галия Гарифуллина