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В Москву прилетел президент Зимбабве

12:27, 08.05.2025
В Москву прилетел президент Зимбабве
Фото: скриншот с сайта sundaymail.co

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что он будет присутствовать на параде на Красной площади в Москве.

Недавно в Россию также прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Кроме него, сегодня в Москву прилетел резидент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Кроме него, сегодня в Москву прибыли президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Вчера в столицу прилетели лидеры еще нескольких стран. В их числе — президент Сербии Александра Вучича, президент Монголии Ухнагийна Хурэлсуха, председатель КНР Си Цзиньпина и президент Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Галия Гарифуллина

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