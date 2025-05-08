Медучреждения Татарстана будут работать в усиленном режиме во время майских праздников

Фото: Динар Фатыхов

С 8 по 11 мая все больницы и поликлиники Татарстана работают в усиленном режиме. Все стационары государственных медучреждений круглосуточно принимают пациентов, а также усилена работа приемно-диагностических отделений. Вдобавок родильные дома работают круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Во время массовых мероприятий в регионе будут дежурить дополнительные бригады скорой помощи и медиков. Травмпункты, которые работают круглосуточно, принимают всех пострадавших, независимо от места проживания.

Взрослые и детские поликлиники работают с 8 утра до 6 вечера, а стоматологические — с 9 утра до 6 вечера. Также усилена работа фельдшерско-акушерских пунктов в садовых и дачных кооперативах — они работают с 8 утра до 6 вечера.



Анастасия Фартыгина