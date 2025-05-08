Челнинец Ильдар Закиров примет участие в параде Победы на Красной площади
Он будет ассистентом знаменосца парадного расчета участников СВО
Завтра челнинец Ильдар Закиров примет участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Челнов.
Он будет ассистентом знаменосца парадного расчета участников СВО. Ильдар Закиров (позывной — Кама)— подполковник, кавалер двух Орденов мужества.
Ранее сообщалось, что Алексей Комлев станет единственным ветераном Великой Отечественной войны, который поедет от Татарстана на парад 9 мая в Москву.
— В преддверии праздников заехал поздравить своего старшего товарища — ветерана Великой Отечественной войны Алексея Комлева — с 80-летием Великой Победы. В свои 99 лет Алексей Николаевич держится очень бодро, у него прекрасное настроение, и он с нетерпением ждет поездки в Москву — на торжественный парад в честь 80-летия Победы, — рассказал депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон.
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