Путин и Си Цзиньпин провели более семи часов на переговорах и подписали ряд документов

В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. Переговоры длились около 7,5 часов, из них 3,5 часа прошли в узком и расширенном составах, а также в неформальной обстановке за чаем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Си Цзиньпин находится в России с официальным четырехдневным визитом. По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали важные документы, среди них:

совместное заявление о дальнейшем развитии отношений и стратегического партнерства в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и победы Китая в войне против японской агрессии;

документ о глобальной стратегической стабильности;

объявление о совместных усилиях по укреплению международного права;

соглашение о взаимной защите инвестиций и письма о мерах, связанных с безопасностью и торговлей.

Между лидерами прошла также неформальная беседа за чаем. В целом, переговоры показали, что Россия и Китай продолжают укреплять сотрудничество и развивать стратегические связи.

Анастасия Фартыгина