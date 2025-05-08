Путин и Си Цзиньпин провели более семи часов на переговорах и подписали ряд документов
В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. Переговоры длились около 7,5 часов, из них 3,5 часа прошли в узком и расширенном составах, а также в неформальной обстановке за чаем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Си Цзиньпин находится в России с официальным четырехдневным визитом. По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали важные документы, среди них:
- совместное заявление о дальнейшем развитии отношений и стратегического партнерства в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и победы Китая в войне против японской агрессии;
- документ о глобальной стратегической стабильности;
- объявление о совместных усилиях по укреплению международного права;
- соглашение о взаимной защите инвестиций и письма о мерах, связанных с безопасностью и торговлей.
Между лидерами прошла также неформальная беседа за чаем. В целом, переговоры показали, что Россия и Китай продолжают укреплять сотрудничество и развивать стратегические связи.
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