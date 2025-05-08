Премьер Армении Пашинян прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пашинян планирует присутствовать на параде 9 мая на Красной площади. Визит был согласован в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Сам премьер уточнил, что из-за плотного графика не планирует проводить двусторонние встречи с лидерами других стран во время своего пребывания в Москве.

Ранее в Россию прибыл президент Палестины Махмуд Аббас.



Анастасия Фартыгина