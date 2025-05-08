Премьер Армении Пашинян прибыл в Москву на празднование Дня Победы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Пашинян планирует присутствовать на параде 9 мая на Красной площади. Визит был согласован в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Сам премьер уточнил, что из-за плотного графика не планирует проводить двусторонние встречи с лидерами других стран во время своего пребывания в Москве.
Ранее в Россию прибыл президент Палестины Махмуд Аббас.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.