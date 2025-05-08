Путин поручил выдавать путевки в санатории семьям военных, которые сопровождают раненых бойцов

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил выдавать бесплатные путевки в санатории семьям военнослужащих, которые сопровождают раненых бойцов, участвующих в специальной военной операции. Это решение направлено на оказание дополнительной социальной поддержки членам семей военных и сотрудников различных государственных органов. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно пояснительной записке, семьи военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел и других федеральных служб смогут получить бесплатную путевку в санаторно-курортные учреждения. Эти путевки будут предоставляться для реабилитации после лечения в стационаре, если военнослужащие получили ранения или травмы при исполнении своих обязанностей.

Кроме того, семьям будет обеспечен бесплатный проезд к медицинским учреждениям и обратно в санатории. Этот шаг призван облегчить условия для тех, кто заботится о раненых и нуждается в поддержке.