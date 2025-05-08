РЖД увеличили количество мест в поездах до Казани из-за ограничений авиасообщения

Фото: Динар Фатыхов

С 7 по 12 мая «Российские железные дороги» (РЖД) добавили около 5 тыс. мест в поездах, чтобы компенсировать ограничения в авиасообщении. Это решение касается различных направлений, включая маршрут Казань — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По информации РЖД, дополнительные вагоны включены на популярных маршрутах, таких как Москва — Санкт-Петербург, Адлер — Москва и Нижний Новгород — Москва.

— На данный момент в составы поездов включены дополнительные вагоны на направлениях, включая Казань — Москву, — сообщили в холдинге.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В компании уточнили, что внимательно следят за спросом на перевозки и сейчас дефицита билетов нет.

Ограничения на авиаперевозки были введены в некоторых российских аэропортах, включая столичные, 6 и 7 мая. В результате авиакомпании, такие как «Аэрофлот» и «Победа», были вынуждены отменять или переносить рейсы. В Минтрансе России подчеркнули, что свободные места на железнодорожных направлениях доступны и при необходимости количество мест может быть увеличено.

Анастасия Фартыгина