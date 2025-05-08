Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в параде Победы

Фото: Максим Платонов

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву, чтобы участвовать в праздновании Дня Победы. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Он планирует посетить парад, который состоится 9 мая на Красной площади.

Напомним, сегодня в Москву прибыл целый ряд иностранных лидеров. В их числе — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Также сегодня в Москву прилетел президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, глава Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вчера в столицу прилетели лидеры еще нескольких стран. В их числе — президент Сербии Александр Вучич, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силву.



Анастасия Фартыгина