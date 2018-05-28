Толчинский Леонид Григорьевич

Общая информация

Руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К(П)ФУ

Образование:

Окончил исторический факультет Казанского государственного университета по специальности «преподаватель социально-политических дисциплин» (1991 г.)

Трудовая деятельность:

1991 — 1993 гг. — корреспондент-социолог, старший корреспондент-обозреватель общественно-политической газеты «Вечерняя Казань».

1993 — 1995 гг. — заместитель директора по информатизации и печати Центра социальных проблем РТ при кабинете министров РТ.

1995 — 1997 гг. — заместитель директора ЦЭСИ РТ при кабинете министров РТ.

1995 — 1996 гг. — входил в рабочие группы по разработке разделов Государственной программы экономического и социального прогресса РТ.

1997 — 1999 гг. — представитель председателя ОАО «КАМАЗ» по связям с общественностью, участник экспертной группы правительства РТ по выводу из кризиса ОАО «КАМАЗ».

1998 — 2003 гг. — организатор на республиканском телевидении выхода ряда общественно-политических и просветительских программ.

2001 — 2005 гг. — автор и ведущий информационно-аналитической программы «Татарстан. Итоги недели» (ГТРК «Татарстан»).

2005 — 2007 гг. — генеральный директор ИА Татар-информ".

2008 — 2012 гг. — первый заместитель генерального директора ОАО «Татмедиа».

2008 — 2016 гг. — генеральный директор филиала АО «ТАТМЕДИА» ИА «Татар-информ».

С апреля 2016 г. — руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К (П)ФУ.

Кандидат социологических наук.



Заслуженный работник культуры РТ (2003 г.).

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