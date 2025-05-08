С 9 по 11 мая на Спасской башне Казанского Кремля покажут праздничный мэппинг в честь празднования 80-летия Победы
Впервые, на Спасской башне Казанского Кремля будет продемонстрирован проекционный контент, посвященный Дню Победы. Он дополнен сценами, созданными при помощи нейросетей Сбера Kandinsky и SymFormer. Искусственный интеллект помог «оживить» архивные фотографии и создать музыкальное сопровождение.
Специально для торжества Дня Победы в Казани был создан уникальный контент, который начинается с того, что фасад башни окрашивается в золотистые и алые оттенки, затем из огненных бликов появляются ожившие кадры хроники и значимые Символы Победы — Георгиевская Лента и цифра 80.
Видеоряд, созданный с помощью нейросетей, «превращает» башню в альбом с фотографиями военных лет, ожившими, благодаря современным технологиям.
Сцены сопровождаются чтением стихотворения «Реквием» Роберта Рождественского.
Время демонстрации мэппинга с 9 по 11 мая с 20.00 до 23.00. (0+)
Архивные фотографии для создания контента были предоставлены государственным бюджетным учреждениям культуры «Национальный музей Республики Татарстан».
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