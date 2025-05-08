С 9 по 11 мая на Спасской башне Казанского Кремля покажут праздничный мэппинг в честь празднования 80-летия Победы

Фото: предоставлено пресс-службой «Сбер»

Впервые, на Спасской башне Казанского Кремля будет продемонстрирован проекционный контент, посвященный Дню Победы. Он дополнен сценами, созданными при помощи нейросетей Сбера Kandinsky и SymFormer. Искусственный интеллект помог «оживить» архивные фотографии и создать музыкальное сопровождение.

Специально для торжества Дня Победы в Казани был создан уникальный контент, который начинается с того, что фасад башни окрашивается в золотистые и алые оттенки, затем из огненных бликов появляются ожившие кадры хроники и значимые Символы Победы — Георгиевская Лента и цифра 80.

Видеоряд, созданный с помощью нейросетей, «превращает» башню в альбом с фотографиями военных лет, ожившими, благодаря современным технологиям.

предоставлено пресс-службой «Сбер»

Сцены сопровождаются чтением стихотворения «Реквием» Роберта Рождественского.

Время демонстрации мэппинга с 9 по 11 мая с 20.00 до 23.00. (0+)

Архивные фотографии для создания контента были предоставлены государственным бюджетным учреждениям культуры «Национальный музей Республики Татарстан».

