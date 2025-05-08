Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали ряд соглашений по итогам переговоров

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали ряд соглашений по итогам переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, были подписаны заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также пакет двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Как передает ТАСС, Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности. На полях встречи министр экономического развития России Максим Решетников и министр коммерции Китая Ван Вэньтао подписали обновленное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным РИА «Новости», российский и китайский лидеры также приняли план действий в области совместного кинопроизводства. Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, рассказали в пресс-службе российской корпорации.

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Кремле сегодня. Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций.



В ходе встречи Владимир Путин заявил, что страна приветствует создание и перенос производств КНР на ее территорию. Также он подчеркнул, что Москва нацелена на расширение ассортимента российской агропромышленной продукции в Китае.

Галия Гарифуллина