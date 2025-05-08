До начала действия перемирия российская армия освободила населенный пункт Троицкое ДНР
До начала действия перемирия российская армия освободила населенный пункт Троицкое ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
— До начала действия перемирия подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Напомним, вчера подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики.
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