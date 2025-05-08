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До начала действия перемирия российская армия освободила населенный пункт Троицкое ДНР

13:19, 08.05.2025
До начала действия перемирия российская армия освободила населенный пункт Троицкое ДНР
Фото: Динар Фатыхов

До начала действия перемирия российская армия освободила населенный пункт Троицкое ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— До начала действия перемирия подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Напомним, вчера подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики.

Галия Гарифуллина

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