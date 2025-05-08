Генсек Компартии Вьетнама То Лам прибыл на празднование Дня Победы

Генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных Дню Победы, сообщил ТАСС.

Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой сообщил, что визит То Лама также направлен на развитие сотрудничества между двумя странами.

В ближайшие дни ожидаются встречи и обсуждения, которые помогут углубить партнерство между Россией и Вьетнамом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в Москву прибыл целый ряд иностранных лидеров. В их числе — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Также сегодня в Москву прилетел президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, глава Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Киргизии Садыр Жапаров.



Анастасия Фартыгина