Александр Шадриков: «Важно напоминать о таких людях, как Дементьев, — они делали историю»

В Дрожжановском районе Татарстана в канун празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открыли музей, посвященный Петру Дементьеву

Фото: предоставлено Минэкологии РТ

«Эта земля родила и вырастила великого человека, который внес огромный вклад в победу над фашистской Германией. При его содействии сконструировали и начали выпускать 24 самолета, провели эвакуацию авиазаводов», — отметил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на открытии музея боевой и трудовой славы «Подвигу жить в веках», посвященного легендарному министру авиационной промышленности СССР Петру Васильевичу Дементьеву в селе Алешкин-Саплык Дрожжановского района. Место выбрано не случайно — именно здесь родился выдающийся деятель авиации, дважды Герой Социалистического Труда и кавалер девяти орденов Ленина. Подробнее — в материале «Реального времени».

Шинель с орденами и макеты самолетов: что есть в музее

Открытие состоялось в канун празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На первом этаже нового музея разместилась краеведческая экспозиция — там можно увидеть исторические детали быта села, археологические находки, найденные сельчанами, в том числе бивень мамонта и окаменевшие останки давно вымерших головоногих моллюсков. На втором этаже представлены личные вещи Петра Васильевича, а центральное место занимает его шинель со всеми орденами, предоставленная родственниками министра авиационной промышленности СССР.

предоставлено Минэкологии РТ

Другие экспонаты — документы, фотографии и т.д. Здесь главным является раздел, посвященный вкладу Петра Дементьева в развитие авиационной промышленности Татарстана — истории эвакуированных в Казань авиационных заводов, созданию новых производств и подготовке кадров.

Отдельная тема — самолеты. При жизни Петр Дементьев участвовал в создании 24 штурмовиков, истребителей и бомбардировщиков. Под его руководством ввели в эксплуатацию первый отечественный реактивный пассажирский авиалайнер Ту-104, первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. В дальнейшем все их макеты пополнят музейную экспозицию, рассказал глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков.

В комплекс входит и родительский дом Петра Дементьева, воссозданный на его изначальном месте. Дом восстанавливали по чертежам и историческим фотографиям. В нем, помимо самого авиационного деятеля, родились еще пятеро детей.

«В этом музее мы видим подвиг нашего народа»

— Это очень знаменательно, что в преддверии такого большого праздника — 80-летия Победы — есть люди, которые могут сохранить историю для подрастающего поколения. Это, конечно, Александр Валерьевич Шадриков, учителя школы, старавшиеся собрать весь этот материал, ничего не растерять и создать такую прекрасную экспозицию, которая останется на века. Из этой маленькой деревни вырастет огромное будущее, и у них есть герои, на которых можно и нужно равняться, и те люди, которые и сегодня оберегают ваше село, — высказалась на открытии музея председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

предоставлено Минэкологии РТ

— Наши педагоги прививали нам — мы должны знать свою историю. Чтобы мы помнили каждого, кто нам подарил победу и мирное небо над головой. И сегодня мы видим здесь, в этом музее, в первую очередь подвиг нашего народа, — высказался глава Минэкологии Александр Шадриков. — Эта земля родила и вырастила великого человека, который внес огромный вклад в победу над фашистской Германией. При его содействии сконструировали и начали выпускать 24 самолета, провели эвакуацию авиазаводов. Важно напоминать о таких людях — они делали историю.

Дарья Пинегина