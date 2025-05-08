В Ватикане снова не выбрали нового Папу Римского
Об этом возвестил черный дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы
Конклав вновь не избрал нового папу Римского. Об этом возвестил черный дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы, передает RT.
Напомним, первое голосование на выборах Папы Римского прошло вчера и не принесло результата. В четверг и последующие дни будут проводиться следующие голосования. В выборах понтифика участвуют 133 кардинала. О том, что конклав избрал нового Папу, возвестит белый дым из трубы Сикстинской капеллы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.