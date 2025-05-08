В Ивангороде пройдет митинг-концерт «Одна страна — одна Победа!», трансляция будет доступна в Татарстане
Всероссийский государственный университет юстиции при поддержке Следкома России проведет в Ивангороде Ленинградской области, на границе с Эстонией, митинг-концерт «Одна страна — одна Победа!», сообщили в пресс-службе вуза.
Прямая трансляция мероприятия начнется 9 мая 2025 года в 17.00 и будет доступна в Татарстане на площадке ИА «Татар-Информ» и на сайте телеканала «Татарстан 24».
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