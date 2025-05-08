В казанском парке Победы запустят аудиогид

Горожане смогут воспользоваться им с 9 мая

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в казанском парке Победы запустят аудиогид. Его подготовили администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города и Дирекция парков и скверов.

Казанцы смогут воспользоваться гидом с 9 мая. Аудиопрогулка «Шаги к Победе» длится около полутора часов — за это время слушатели познакомятся практически со всеми достопримечательности парка Победы. Маршрут стартует около стелы Победы и заканчивается у памятника Воинам-интернационалистам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Проект был разработан историками и краеведами Михаилом Остудиным и Олегом Корякиным. Аудиогид бесплатно доступен на онлайн-стримингах и в телеграм-плеере Mave.

Напомним, Казань с большим размахом празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне: в городе к великой дате приурочили порядка 2 тысяч мероприятий. Главные торжества пройдут в центре города — это парад легендарной военной исторической техники, первое после двухлетнего перерыва шествие «Бессмертный полк» и, конечно, большой праздничный концерт у стен Кремля. «Реальное время» приводит подробную программу празднования Дня Победы.

Галия Гарифуллина