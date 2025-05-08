Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко прибыли в Россию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию, сообщает «РИА Новости». Также, по информации издания, в Москву прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Недавно в Москву прибыли президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Также сегодня в Москву прилетел президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
Вчера в столицу прилетели лидеры еще нескольких стран. В их числе — президент Сербии Александр Вучич, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силву.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.