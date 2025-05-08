Прораб-иностранец предстанет перед судом в Казани по обвинению в гибели рабочего

Фото: Ирина Плотникова

В Казани прораб-иностранец предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть рабочего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По данным следствия, 17 февраля 2025 года на объекте капремонта зданий на улице Окольной прораб дал указание рабочему выбрасывать строительный мусор из окна 4-го этажа, не обеспечив его необходимыми средствами защиты и инструктажем по технике безопасности.

В результате падения из окна рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Анастасия Фартыгина