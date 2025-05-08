Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы, передает ТАСС.
Напомним, сегодня в Москву прибыл целый ряд иностранных лидеров. В их числе — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Также сегодня в Москву прилетел президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
Вчера в столицу прилетели лидеры еще нескольких стран. В их числе — президент Сербии Александр Вучич, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силву.
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