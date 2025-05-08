Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало прибыл в Москву, сообщает РИА «Новости». Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Планируется, что высокий гость будет присутствовать на параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

Недавно в столицу также прилетел резидент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Кроме него, сегодня в Москву прибыли президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Вчера в столицу прилетели лидеры еще нескольких стран. В их числе — президент Сербии Александра Вучича, президент Монголии Ухнагийна Хурэлсуха, председатель КНР Си Цзиньпина и президент Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву.



Галия Гарифуллина