Новый сезон РПЛ начнется 8 августа
Сезон-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ) начнется в уикенд 8—9 августа. Об этом сообщает пресс-служба футбольной организации.
Структура календаря будущего сезона будет утвержден на Исполкоме Российского футбольного союза в пятницу, 24 июля.
Напомним, ранее стало известно о вылете самарских «Крыльев Советов» и «Оренбурга» в ФНЛ. Вместо них в новом сезоне РПЛ сыграют волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».
Подробнее о выбытии «Крыльев Советов» из высшего дивизиона страны можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол
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