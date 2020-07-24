Новый сезон РПЛ начнется 8 августа

Сезон-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ) начнется в уикенд 8—9 августа. Об этом сообщает пресс-служба футбольной организации.

Структура календаря будущего сезона будет утвержден на Исполкоме Российского футбольного союза в пятницу, 24 июля.

Напомним, ранее стало известно о вылете самарских «Крыльев Советов» и «Оренбурга» в ФНЛ. Вместо них в новом сезоне РПЛ сыграют волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

Подробнее о выбытии «Крыльев Советов» из высшего дивизиона страны можно почитать в материале «Реального времени».