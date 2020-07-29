Директор Нацмузея Татарстана рассказала, какие уникальные экспонаты появятся на выставке к 100-летию ТАССР

Директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова рассказала о новой экспозиции «История Татарстана с древнейших времен до наших дней», приуроченной к 100-летию ТАССР, и о том, какие экспонаты зритель сможет увидеть впервые.

Так, музей выставит все четыре «кладовые» с монетами и украшениями, оригиналы «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля, вещи Мулланура Вахитова, Галимжана Ибрагимова, один из первых вариантов герба ТАССР, который создал Баки Урманче.



Выставка займет два основных этажа корпуса Гостиного двора по улице Кремлевской, а также часть музея на площади 1 Мая — всего 14 залов общей площадью примерно в 4 тысячи квадратных метров. 11 залов — это основная выставка, еще четыре — рекреационные зоны. Они брендированы и посвящены истории ТАССР.



В рекреационных зонах посетители выставки смогут ознакомиться с экспозицией, получить навигацию по залам. Назипова призналась, что такую идею она увидела в парижском Лувре и решила воплотить.

Подробнее о том, что ждет татарстанцев на выставке, приуроченный к столетию ТАССР, — в материале «Реального времени».