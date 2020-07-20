В августе под Казанью откроют погребальный «Курган» на 147,5 тысячи захоронений

Хоронить начнут с 10 августа, кремировать — в отдаленной перспективе

О долгожданном открытии нового погребального комплекса для Казани, ходе капитального ремонта и детском отдыхе говорили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии.



— 10 августа планируется открытие нового похоронного комплекса «Курган» на трассе М-7 (рядом с селом Кощаково, — прим. ред.), — сообщил начальник городского Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин. — На сегодня основной объем запланированных работ выполнен, 26 июня получено разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса. Решаются вопросы подключения зданий к сети газораспределения. Завершение работ по устройству внутренних проездов предусмотрено на 2020 и 2021 год с учетом поэтапного финансирования.



По словам Ишкина, в пусковой комплекс похоронного объекта войдут два кладбища на 147,5 тыс. захоронений площадью 78,6 га, с выделением отдельных участков для захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, «а также лиц, внесших значительный вклад в развитие Казани». Кроме того, 10 августа в «Кургане» откроют административный и хозяйственный корпуса и два помещения для прощания с умершими. При кладбище предусмотрена парковка на 500 машино-мест площадью 10 га.

На одном гектаре кладбища будут размещаться 2880 участков для захоронения, ограды ставить на новом кладбище будет запрещено. В результате, по расчетам мэрии, мест на нем должно хватить как минимум на 30 лет вперед. Со временем там должны также появиться мечеть и часовня — вложиться в них Марат Ишкин призывает меценатов.

В более далекой перспективе, согласно поручению президента Татарстана Рустама Минниханова, при кладбище у села Кощаково должен появиться крематорий с одной печью. Техзадание на его строительство утверждено республиканским Минстроем. А пока «ведется поиск источников финансирования».

Сэкономили на уборке кладбищ

Всего в ведении управления, сообщил Марат Ишкин, 34 муниципальных кладбища общей площадью 324,7 га, в 2019 году, напомнил докладчик, на них было похоронено 9062 человека при общем количестве умерших в городе 12846 человек. Почти 30% умерших, 3784 человека, были захоронены за пределами городского округа.

Марат Ишкин также сообщил, что работы на городских кладбищах по уборке территории, валке аварийных деревьев и влажной уборке особо ответственных аллей осуществляются подрядчиком, выбранным по результатам электронного аукциона. Таким образом, сказал он, в 2020 году из выделенных на эти цели 26,385 млн рублей удалось сэкономить 6,4 млн — 24%. Однако при этой экономии на своевременную валку аварийных деревьев средств, видимо, хватает не всегда, поскольку Ишкин отметил, что во избежание неприятностей владельцам захоронений рекомендуют страховать памятники — на случай повреждения от падения на них деревьев.

«Дайте пять миллионов»

Говоря о том, что на бюджетные средства в 2019 году были установлены новые ограждения на Арском кладбище, кладбищах в Самосырово и Дербышках общей протяженностью 4,41 км и стоимостью 12,532 млн, Марат Ишкин не упомянул о мемориальном кладбище в центре Казани — у дороги перед кирпичной оградой Арского кладбища. Что не удивительно — с тех пор, как его железная ограда лишила горожан возможности ходить на этом участке иначе, как вплотную к проезжей части многополосной магистрали, у загазованной дороги не упокоился ни один заслуженный казанец.

— В текущем году заключен государственный контракт на устройство дорожно-тропиночной сети Арского кладбища общей площадью 2627 квадратных метров на сумму 2,73 миллиона рублей, — сообщил Марат Ишкин. — На сегодня запланированный объем работ выполнен на 40 процентов, завершить их планируется до 30 августа текущего года… До сих пор не имеют ограждений еще несколько небольших городских кладбищ. В связи с этим, уважаемый Ильсур Раисович, прошу о выделении целевых ассигнований на ограждение кладбищ «Салмачи-православное», «Салмачи-мусульманское». Ориентировочная стоимость — 5,3 миллиона рублей.

Планов много, отремонтированных домов мало

Менее оптимистично, чем на похоронную тему, докладывали на «деловом понедельнике» о капитальном ремонте — 2020, существенные коррективы в планы которого внес коронавирус. Замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин рассказал, что на реализацию программы капремонта в текущем году выделено 2,321 млрд руб., в том числе 397,16 млн из республиканского бюджета, 290,8 млн из муниципального, а львиную долю — 1,633 млрд — оплатили собственники жилых помещений.

На эти деньги предстоит отремонтировать 278 многоквартирных домов: 68 — в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, 61 — в Вахитовском и Приволжском, 69 — в Кировском и Московском и 80 — в Советском. При этом в 147 домах должны отремонтировать крыши, в 91 — фасады, в 54 — поменять лифты, в 30 — установить узлы погодного регулирования (которые казанским собственникам жилья управляющие компании обычно предлагают ставить в кредит).

Одиннадцать домов должны оборудовать средствами обеспечения инвалидам доступной среды. В 33 домах будет проведено также комплексное благоустройство территории. На 89 домах запланирован ремонт дымоходов и вентканалов, из-за неисправности которых, как ранее писало «Реальное время», у жителей отключают водонагревательные газовые приборы, попросту говоря — колонки.

Капитально отремонтировать в этом сезоне планируют также пять бывших общежитий.

Несмотря на то, что сезон ремонта — лето давно перевалило за середину, работы по капремонту начаты лишь в 150 домах, и лишь 16 имеют высокую степень готовности. А для домов, являющихся объектами культурного наследия, квалифицированные подрядчики даже еще не выбраны. Зато начата подготовка проектно-сметной документации на капремонт 2021 года — в плане 160 домов, стоимость подготовки проектов — 55 млн рублей.

Капремонт, не капремонт, а деньги нужны срочно

Однако в Казани есть дома, где необходимые виды работ, например замена перекрытий, укрепление грунтов и т. п., могут быть включены в программу капремонта.

— Поэтому нам приходится изыскивать средства прямо по ходу работ, — отметил Искандер Гиниятуллин. — Так как оставить дома в полуразобранном виде нельзя…

Он пояснил, что в старых домах в ходе работ, входящих в титул капремонта, нередко выявляются дефекты, которые безопасность требует устранять, а также возникает необходимость в дорогостоящих восстановительных работах в квартирах после их устранения. И попросил дополнительные средства на эти работы — 13,5 млн рублей на завершение прошлогоднего капремонта в доме №44а по улице Карла Маркса. И добавил, что в этом году на Октябрьской, 38 потребуется также 9 млн рублей на укрепление несущих конструкций. Также деньги нужны на ликвидацию повреждений несущих конструкций в многострадальном, но вовсе не старом жилом доме №44 по улице Патриса Лумумбы и в «сталинке» на Левобулачной, 42. Общая стоимость работ в четырех домах — 27 млн, однако пока средства на это отсутствуют.

Кому работать, а кому отдыхать

А самые приятные новости прозвучали на совещании по поводу детского отдыха. О том, что 21 июля откроется вторая смена в татарстанских летних загородных лагерях, сообщил председатель городского Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

В первую смену муниципальные детские загородные лагеря республики приняли 1 722 ребенка, загородные лагеря предприятий и организаций — 1 390 детей. Во вторую смену в них должны отдохнуть соответственно 1 700 и 1300 детей, а всего на лето 2020 года запланирован отдых 11 405 детей из Казани.

Инна Серова