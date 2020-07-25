Опрос предпринимателей: какие выводы сделал бизнес на самоизоляции
Самоизоляция стала беспрецедентным явлением для бизнеса. После снятия ограничительных мер предприниматели вынуждены вести дело фактически экспериментальным путем. Одни поддерживают работу на «удаленке», другие оказывают поддержку клиентам, пострадавшим от самоизоляции, третьи вообще меняют сферу деятельности. Подробнее об этом — в бизнес-опросе «Реального времени».
Уже в июне многие регионы России начали ослаблять ограничительные меры, связанные с коронавирусной пандемией. В июле заработали торговые центры и заведения общепита. Постепенно открываются авиарейсы за границу. Какие выводы вы сделали для себя после пандемии и как изменилась работа вашей компании?
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Римма Гайнутдинова собственник сети мобильных кофеен Coffee Motors, владелец магазина одежды «Юмилити»
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Из-за самоизоляции сезон для общепита начался на месяц позже. К тому же мы потеряли прибыль из-за сокращения аудитории, которая в основном состояла из туристов. Также мы работали на открытых развлекательных мероприятиях, но в этом году их количество уменьшилось. Повлияла и осторожность покупателей, они совершают меньше покупок.
Что касается магазина одежды, то мы смогли открыть его 12 мая, поскольку находимся в жилом доме и площадь не превышает 400 кв. м. Выиграли на том, что ТЦ не работали, рынок замер. С другой стороны, ограничительные меры еще действовали, и люди не ходили по магазинам, да и поводов одеваться стало меньше.
Если будет вторая волна, то мы бы хотели работать в спальных районах. Тогда люди смогут получить услугу, не отходя далеко от дома. Но это возможно только в теплый сезон. Да и город не позволит это сделать. В магазине одежды придется наладить онлайн-продажи и доставку.
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Иван Щербаков основатель компании Cryptorobotics
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Мы предвидели ситуацию с коронавирусом и закрыли офис раньше всех — 1 марта. Сотрудники из других городов перешли на удаленную работу. Планерки проводили в Zoom. Первые 2 недели эффективность немного упала: нужно было время, чтобы перестроиться.
Через полтора месяца эффективность компании выросла: затрат на офис не было, а людей подпитывала домашняя атмосфера. На нашей компании карантин сказался положительно. Наша аудитория состоит из криптотрейдеров, криптоинвесторов, которые зарабатывают из дома. И если до карантина для них это был дополнительный доход, то за время самоизоляции для некоторых клиентов криптовалюта стала основным и даже единственным источником доходов.
Наши обороты увеличились на 30—40% по сравнению с докарантинным периодом. В офис пока заезжать не собираемся. Ожидаем вторую волну самоизоляции в сентябре, октябре.
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Виктор Степанцов директор Театра на Булаке
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Сейчас деятельность театра приостановлена из-за запрета Роспотребнадзора. Иногда читаю информацию о том, что театры объявляют о предварительной продаже билетов, но нигде не видел постановления о том, что мы открываемся в августе или сентябре. Я дорожу отношениями со зрителями, поэтому мы не планируем продавать билеты, а потом извиняться, что нам не разрешают работать. Хотелось бы дождаться официального подтверждения.
Я думаю, что количество зрителей сократится только из-за условий рассадки. От театра, как от бокала хорошего вина, невозможно отказаться. Если мы придумаем, как изменить работу театра, то вы об этом узнаете. Обстоятельства обязывают не сидеть ровно на пятой точке, а думать и находить идеи. Но не думаю, что переход в онлайн-формат — это выход. Театр живой. Невозможно почувствовать запах леса по телевизору.
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Зуфар Исмагилов директор ателье «Йолдыз»
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Во время самоизоляции Минпромторг выдал нам разрешение на работу. Чуть ли не круглые сутки шили маски и антибактериальные костюмы. Мы с главбухом вахтовым методом собирали швей в шесть утра и привозили на работу, а вечером развозили по домам. Когда карантин закончился, произошел спад производства. Маски стали шить все, поэтому сейчас мы отложили их в сторону. Еще из положительного: возобновилась работа со старыми заказчиками из медицинской сферы, с кем по определенным причинам раньше не работали.
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Айрат Галиуллин глава IT-компании Futureinapps
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Мы немного сменили сферу деятельности, потому что часть наших постоянных клиентов пострадала во время самоизоляции. Они лишились дохода, в основном это сектор общепита, и не могут оплачивать наши услуги. Это около 15% платежеспособных клиентов. Мы пошли им навстречу: создали для них маркетинговый инструмент в долгую рассрочку. Так они могут оставаться на плаву. Бизнес помогает бизнесу — это мы выяснили за период пандемии.
Предприниматели жалуются на мифичность мер поддержки Фонда поддержки предпринимательства. С их слов, чтобы взять там заем, нужно огромное количество документов. И зачем микробизнесу, чтобы взять 5 млн рублей, располагать залоговым имуществом на 7 млн рублей?
Сейчас мы развиваем другую, более платежеспособную сферу: собственные digital-стартапы в направлении B2C. Это показалось нам более выгодным, чем работать для кого-то.
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Артур Галайчук совладелец баров Relab, Mr.Willard, «Прометей»
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Мы возвращаемся к прежнему ритму работы. Доставку пока свернули, но осенью планируем опять ее запустить. Сейчас спрос на нее упал из-за погоды и из-за того, что люди на выходные уезжают за город. Поэтому на данный момент нет экономического смысла за нее держаться.
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Наталья Кукушкина генеральный директор компании «Улица строителей»
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— В целом за период пандемии работа в нашей компании не изменилась. Мы рассчитываем на свои силы и не ждем помощи. Нужно работать еще больше, быть более организованным, больше продвигать, больше производить. Менять структуру работы в коллективе не планируем.
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Наиль Забиров председатель совета директоров ГК «Плезир»
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— На нас пандемия мало сказалась. Какой-то бизнес ушел на удаленную работу, а вот садовый рынок «Уютная усадьба» активно работал, выручка утроилась, так как люди стали чаще ездить на дачи, в огороды. Конечно, были и задержки с оплатой, но сейчас выправилось. Мы шли на уступки нашим клиентам, снижали арендную плату, давали отсрочки в платежах. Мы все плывем в одной лодке, поэтому надо с пониманием относиться к партнерам. Там, где это эффективно, планируем и дальше работать удаленно.
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