Опрос предпринимателей: какие выводы сделал бизнес на самоизоляции

Из-за самоизоляции сезон для общепита начался на месяц позже. К тому же мы потеряли прибыль из-за сокращения аудитории, которая в основном состояла из туристов. Также мы работали на открытых развлекательных мероприятиях, но в этом году их количество уменьшилось. Повлияла и осторожность покупателей, они совершают меньше покупок.

Что касается магазина одежды, то мы смогли открыть его 12 мая, поскольку находимся в жилом доме и площадь не превышает 400 кв. м. Выиграли на том, что ТЦ не работали, рынок замер. С другой стороны, ограничительные меры еще действовали, и люди не ходили по магазинам, да и поводов одеваться стало меньше.

Если будет вторая волна, то мы бы хотели работать в спальных районах. Тогда люди смогут получить услугу, не отходя далеко от дома. Но это возможно только в теплый сезон. Да и город не позволит это сделать. В магазине одежды придется наладить онлайн-продажи и доставку.