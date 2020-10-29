Щербаков Иван Александрович
Общая информация
Родился 13 сентября 1990 года в городе Инте, Республика Коми.
Является членом Евразийского совета по малому и среднему бизнесу в области блокчейна. Основатель компании Cryptorobotics Limited LTD — кроссплатформеный терминал для работы на крипторынке. Предлагает следующие функции и инструменты для торговли: алгоритмическая торговля, кастомизация ценового графика, прямое подключение к бирже без брокера-посредника, работа с техническими индикаторами.
Доля Ивана Щербакова в уставном капитале Cryptorobotics составляет 50 процентов.
Контакты
- Email: info@cryptorobotics.io
- Сайт: https://cryptorobotics.io/
Дата последнего обновления: 29.10.2020