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Щербаков Иван Александрович

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Щербаков Иван Александрович
Фото: из личного архива Ивана Щербакова

Общая информация

Родился 13 сентября 1990 года в городе Инте, Республика Коми.

Является членом Евразийского совета по малому и среднему бизнесу в области блокчейна. Основатель компании Cryptorobotics Limited LTD — кроссплатформеный терминал для работы на крипторынке. Предлагает следующие функции и инструменты для торговли: алгоритмическая торговля, кастомизация ценового графика, прямое подключение к бирже без брокера-посредника, работа с техническими индикаторами.

Доля Ивана Щербакова в уставном капитале Cryptorobotics составляет 50 процентов.

Контакты

  • Email: info@cryptorobotics.io
  • Сайт: https://cryptorobotics.io/

Дата последнего обновления: 29.10.2020

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