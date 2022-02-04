В 2020 году в Татарстане стартовала новая социальная программа - «Наш двор», цель которой – за три года благоустроить дворы во всех многоквартирных домах Татарстана. В 2020 году планируется отремонтировать более 1,5 тыс. дворовых территорий, на их благоустройство выделено 50 млрд рублей.