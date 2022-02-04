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Программа «Наш двор»

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Программа «Наш двор»
Фото: Максим Платонов

В 2020 году в Татарстане стартовала новая социальная программа - «Наш двор», цель которой – за три года благоустроить дворы во всех многоквартирных домах Татарстана. В 2020 году планируется отремонтировать более 1,5 тыс. дворовых территорий, на их благоустройство  выделено 50 млрд рублей.

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