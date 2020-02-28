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Мэр Казани доложил депутатам Казгордумы о 20 приоритетных задачах на этот год

09:55, 28.02.2020
Мэр Казани доложил депутатам Казгордумы о 20 приоритетных задачах на этот год
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

20 задач на 2020 год озвучил мэр Казани Ильсур Метшин на проходящей сейчас в Ратуше отчетной XXXVIII сессии Казанской городской Думы. Это строительство 20 новых детских садов, двух школ, модернизация шести больниц, капремонт 289 жилых домов и 695 дворов.

В программу также включены ремонт 46 дорог общей протяженностью 62,6 км и обустройство шести общественных пространств, а также ввод в эксплуатацию КНС «Заречная». Особое внимание мэр обратил внимание на необходимость повсеместно вводить раздельный сбор мусора и сообщил, что в общественных местах столицы Татарстана будет внедрена обширная сеть фандоматов и контейнеров раздельного сбора мусора.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани запущен пилотный проект по раздельному сбору мусора.

ОбществоВласть Татарстан
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