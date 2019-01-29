От дырки на МКС к финансовой дыре: как «корабли» космической отрасли бороздят просторы большого кризиса

После репутационных и финансовых потерь 2018 года космическую отрасль России ждут большие изменения

Прошедший год оказался, возможно, самым тяжелым за последнее время для космической индустрии РФ. Сопровождавшийся коррупционными скандалами, уголовными делами, арестами и отставками руководителей компаний он завершился падением ракеты «Союз» и обнаружением финансовых дыр сразу в двух крупнейших предприятиях «большой тройки» «Роскосмоса». Разгребать завалы направлен экс-вице-премьер Дмитрий Рогозин, и прямо сейчас в отрасли происходят масштабные изменения, которые либо выведут ее из кризиса, либо окончательно похоронят. Пока перспективы не очень радужные: так, в конце января Дмитрий Медведев раскритиковал космическое ведомство за «неэффективное использование инвестиций»: «Надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать». А это значит — неминуемое сокращение инвестиций и корректировка наполеоновских планов. Так ли все плохо в ракетно-космической отрасли страны, первой запустившей человека в космос, и что ее ждет в ближайшем будущем, — в материале аналитической службы «Реального времени».

К 2018 году ракетно-космическая отрасль РФ, казалось, подошла во всеоружии, хотя почти 2 года спустя после нашего последнего исследования ее оборот не вырос, а даже немного упал, составив по итогам 2017 года 410,7 млрд рублей. Но в 2016 году совокупная выручка компаний отрасли как раз резко падала, составив 364,5 млрд рублей (впрочем, нет до сих пор данных по выручке Центра Хруничева), еще годом ранее оборот достигал отметки 413,5 млрд рублей. Доля десяти крупнейших компаний отрасли составила почти 60%.

Мы уже писали, что власти РФ планомерно пытаются сконцентрировать космические активы, сливая самые лакомые куски в созданную ГК «Роскосмос» под руководством экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина, ставшего гендиректором в мае прошлого года и тут же занявшегося кадровыми чистками в своем новом хозяйстве.

«РКЦ Прогресс»: после падения «Союза» переаттестовали сотрудников и ввели видеодокументирование сборки ракет

АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», оборот которого в 2017 году упал на 23%, до 34,5 млрд рублей, перестало быть крупнейшей компанией российской космической отрасли. Что интересно, чистая прибыль «Прогресса», увеличившись в 2016 году почти в три раза, в 2017 году вновь упала, составив 1,2 млрд рублей. Одновременно пикового значения, как и в 2015 году, достигла кредиторская задолженность, составившая уже 40,5 млрд рублей. Компания входит в ГК «Роскосмос».

Главным событием прошлого года для самарского предприятия, увы, стала авария ракеты «Союз ФГ» 11 октября. Несмотря на это, в компании настаивают, что «Прогресс» выполнил плановые задания, установленные на 2018 год. По словам гендиректора «Прогресса» Дмитрия Баранова, ракеты-носители РКЦ реализовали 16 пусковых кампаний с четырех космодромов, и 15 из них завершились успехом. Утверждается также, что после аварии и «предпринятых на предприятии мер обеспечены две успешных пусковых миссии и выведен на орбиту «грузовик» «Прогресс МС-10» и пилотируемый корабль «Союз МС-11».

Главным событием прошлого года для самарского предприятия стала авария ракеты «Союз ФГ» 11 октября. Фото vk.com/roscosmos



Эксплуатацию ракет-носителей «Союз-ФГ» завершат в 2020 году, остающиеся четыре ракеты будут использованы. Первый испытательный пуск пилотируемого корабля типа «Союз МС» без экипажа ракетой «Союз-2.1а» запланирован на сентябрь 2019 года.

В январе 2019 года «Прогресс», однако, провел внеочередную переаттестацию своих сотрудников, работающих на Байконуре после аварийной ситуации с «Союзом-ФГ». На производственных площадках в Самаре и в байконурском филиале было введено и дополнительное видеодокументирование сборки ракет.

Напомним, причиной октябрьской аварии ракеты стал человеческий фактор, нарушение технологии сборки — «подобных случаев не было 32 года». Несмотря на нашумевшее ЧП, РКЦ «Прогресс» уже успел произвести пять ракет для проекта OneWeb по запуску британских спутников связи, осталось изготовить еще несколько ракет-носителей: в качестве аванса по договору еще 2015 года «Прогресс» уже получил $1 млрд.

Продолжаются работы по созданию ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» в рамках партнерства между ПАО «РКК «Энергия» и АО «РКЦ «Прогресс». Согласно проекту, «Союз-5» будет изготовлен и поставлен на космодром Байконур для комплексных испытаний и подготовки к пуску в 2022 году.

На 2019 год запланировано более 20 запусков с четырех космодромов, семь пусков к Международной космической станции, в том числе пуск РН «Союз-2» с транспортным пилотируемым кораблем.

Светлану Кирилину подозревают в выводе 300 млн рублей при закупке станочных центров через аффилированных лиц. Фото glavkosmos.ru

После коррупционного скандала и увольнения директора «Прогресса» «Роскосмос» займется слиянием активов «большой тройки»

Другой главной новостью стал скандал с увольнением прежнего и назначением нового гендиректора компании. В феврале 2018 года прежний глава «Прогресса» Александр Кирилин был отстранен от должности в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, подозреваемой по которому стала дочь Кирилина Светлана — руководитель управления финансами в ВЭД РКЦ «Прогресс». Ее и главного инженера компании подозревают в выводе 300 млн рублей при закупке станочных центров через аффилированных лиц.

Кирилин попытался через суд оспорить отстранение (безуспешно), а врио директора стал Равиль Ахметов, который после аварии ракеты не был утвержден в должности. Видимо, в рамках кампании по восстановлению репутации потребовалось новое лицо, и в ноябре им стал Дмитрий Баранов.

Авария послужила триггером решения команды Рогозина о реструктуризации профильных предприятий, согласно которой «Прогресс» станет частью холдинга, учрежденного на базе «Российских космических систем». После реструктуризации сотрудники самарской компании будут работать вместе с представителями московского Центра Хруничева и РКК «Энергия», базирующегося в Королеве. По мнению Рогозина, это должно помочь «усилить контроль за выпускаемой на предприятиях продукцией». Это, однако, станет не объединением в юридическом смысле слова, а «производственной кооперацией».

Рогозин в этом году также озвучил планы создания новой сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну, разработчиками которой стали, помимо РКЦ «Прогресс», все те же РКК «Энергия» и «Центр имени Хруничева». Предполагаемая стоимость строительства ракеты — 1 трлн рублей. Образец ракеты ожидается в 2028 году.

Рогозин в этом году озвучил планы создания новой сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну. Фото Олег Тихонов

Как потеря коммерческих спутников привела к финансовой дыре в РКК «Энергия»

В отличие от непростой ситуации на «Прогрессе», в РКК «Энергия» все как будто неплохо — компания даже вернула себе лидерство в отрасли, потерянное по итогам 2015 года. Выручка ее по итогам 2017 года выросла на 25%, составив 42,3 млрд рублей, а после убыточного 2016 года (8,2 млрд рублей) «Энергия» вновь показала прибыль, причем самую высокую за 6 лет — 1,2 млрд рублей. Впрочем, на «Энергии» висит тяжелая ноша кредитов размером 48,9 млрд рублей.

Однако, как выяснилось к концу 2018 года, финансовая дыра в хозяйстве «Энергии» составляет примерно 35 млрд рублей (данные Рогозина). Ситуация настолько серьезная, что руководству «Роскосмоса» в рождественские недели пришлось опровергать новости о возможном банкротстве компании. В «Энергии» падают объемы по внешним контрактам и «не все так просто с исполнением контрактов внутренних».

Одной из причин стала потеря спутников — построенного для Анголы Angosat-1 в апреле прошлого года (связь была потеряна сразу после запуска) и построенного для Египта EgyptSat-2, который вышел из строя в 2015 году — менее чем через год после запуска. В 2015 году вышли из строя еще два спутника, построенные для Израиля (AMOS-5) и ЮАР («Кондор-Э»).

Ситуацию усугубляет и отказ страховщиков участвовать в запуске новых спутников, которые «Энергия» должна построить взамен потерянных. 14 января 2019 года ни одна из страховых компаний не заявилась, а ведь выводить спутник Egyptsat-A стоимостью $100 млн собирались в феврале этого года. Страховщиков можно понять, потерянный ангольский спутник обошелся им в $121 млн при стоимости аппарата $252 млн.

Один из новых кураторов отрасли, замгендиректора ГК «Роскосмос» Максим Овчинников, придя на новое место работы, был в ужасе: «Все считают, что «Роскосмос» — это нечто очень прогрессивное и развитое, лидер во всех отношениях, — так, наверное, все мы привыкли думать. Но когда я оказался здесь, то не смог поверить в масштаб всех проблем».

Финансовая дыра в хозяйстве «Энергии» составляет примерно 35 млрд рублей. Фото energia.ru



2018-й стал для «Энергии» годом проверок, уголовных дел и кадровой чехарды

Как и в случае с «Прогрессом», год для «Энергии» ознаменовался кадровой чехардой и уголовными делами. В августе 2018 года были приостановлены полномочия гендиректора компании Владимира Солнцева, занимавшего эту должность с 2014 года. Именно при нем был запущен в космос первый ангольский спутник, потерянный сразу после запуска. Причиной «добровольной отставки» стали проверки «Роскосмоса» на предприятии, по результатам которых были «сделаны выводы о необходимости кадровых перемен на предприятиях «Центр имени Хруничева» и РКК «Энергия».

В конце августа прошлого года потерял свой пост замгендиректора РКК «Энергия» Михаил Игнаткин и был задержан (и после этого сразу же уволен) другой замгендиректора Алексей Белобородов. Белобородову вменяют покушение на особо крупное мошенничество, якобы он и ряд других сотрудников корпорации требовали с одного из подрядчиков откат в 31,5 млн рублей.

При финансовой дыре в 35 млрд рублей «Энергию» назначили строить лунный корабль за 33 млрд рублей

На этом фоне радужные перспективы и громкие заявления января 2019 года выглядят, конечно, довольно странно. Так, РКК «Энергия» заявила о том же, что и РКЦ «Прогресс»: здесь тоже внедрили систему видеонаблюдения за сборкой космических кораблей «Союз» на всех этапах (раньше она действовала лишь на основных участках сборки) после обнаружения отверстия в обшивке «Союз МС-09».

Напомним, если главным негативным событием прошлого года для «Прогресса» стала авария ракеты, то для «Энергии» это была скандальная утечка воздуха на одном из модулей Международной космической станции, а именно, в бытовом отсеке российского корабля «Союз МС-09». Сначала Дмитрий Рогозин грешил на метеориты, говорили и о намеренном саботаже, потом выяснилось, что «отверстие было сделано сверлом». Сделали пару заплаток, утечку прекратили, но репутационный ущерб для компании оказался немалым.

Новой команде «Энергии», пришедшей в нее аккурат во время скандала с отверстием на МКС, впрочем, уже не терпится отправить новые корабли: гендиректор Сергей Романов 14 января 2019 года попросил ускорить окончательное утверждение дат ближайших запусков к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-12» и грузового «Прогресса МС-11».

Кроме того, «Роскосмос» заявил, что «Энергия» справится с постройкой лунного тяжелого корабля «Союз». В госкорпорации говорят, что разработать версию космического корабля для полетов на Луну попросили специалисты NASA чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему: американцы в свою очередь планируют реализовать программу с международным участием Deep Space Gateaway по созданию постоянно действующей окололунной станции. Стоимость лунного корабля оценивается в $500 млн – или 33,2 млрд рублей. Строить его Россия собралась за свой счет. При финансовой дыре на предприятии в 35 млрд рублей перспективы этого амбициозного проекта, конечно, пока туманны.

В августе 2018 года были приостановлены полномочия гендиректора компании Владимира Солнцева, занимавшего эту должность с 2014 года. Фото aboutspacejornal.net

Центр им. Хруничева: как падения «Протонов» и бесконечные кредиты привели к «дыре в финансовой обшивке» компании на сотни миллиардов рублей

Наконец, третий представитель печальной космической троицы, тоже испытывающий большие репутационные и финансовые проблемы, ударившие по нему в 2018 году — Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, оборот которого в 2017 году составил, по данным аналитической службы «Реального времени», всего 18,6 млрд рублей (с четвертого места Центр опустился на седьмое).

По изначальным данным финансовой отчетности компании оборот, однако, был гораздо выше — 34,1 млрд рублей. Казус в том, что еще в начале 2017 года Центр был ФГУПом, а в конце — стал акционерным обществом. После этого «Роскосмос» пригласил аудиторов провести оценку активов и инвентаризацию ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Тем более что в 2017 году компания показала убыток в размере 23,1 млрд рублей. На Центре при этом висела кредиторская задолженность в 54,8 млрд рублей.

К началу 2019 года долговая нагрузка предприятия уже оценивалась в 130 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом всего «Роскосмоса». К слову, производственная кооперация «Энергии», «Прогресса» и Центра им. Хруничева, о которой заговорил Дмитрий Рогозин в 2019 году, необходима, по его словам, и для финансового оздоровления одного из этих трех предприятий, а именно Центра им. Хруничева.

Впрочем, о проблемах Центра было известно еще несколько лет назад. В своем прошлом исследовании мы писали о том, что появление самого «Роскосмоса» не в последнюю очередь заслуга самого Центра им. Хруничева: в 2010—2015 годах в результате семи серьезных аварий Россия потеряла сразу несколько своих спутников. Отставки и выговоры руководству компании следовали одна за другой, но ракета «Протон-М» продолжала падать, пока не был объявлен временный мораторий на все ее запуски.

С тех пор на смену «Протону» должна была прийти ракета «Ангара» (пробный запуск состоялся в 2014 году). Ракеты семейства «Ангара» с 2017 года должны были собираться в Омской области. Стоимость ракеты за 2 года выросла со 100 до 160 млрд рублей. Уже в 2015 году заявлялось о нехватке даже оборотных средств на ведение деятельности Центра им. Хруничева, тогда же возбудили уголовное дело о растрате во время производства ракетоносителей «Протон-М» и «Ангара».

Центр им. Хруничева с четвертого места опустился на седьмое. Фото riamo.ru



Центр им. Хруничева спасет только регулярное производство «Ангары» в Омске

В начале 2018 года Центр им. Хруничева вынужден был запросить 30 млрд рублей допфинансирования. При том, что еще пару лет назад тот же «Роскосмос» уже предоставлял транш примерно на 60 млрд рублей (не считая банковских кредитов). Деньги были нужны на обслуживание кредитов (4,5 млрд рублей в год). В рамках поиска необходимых средств Центр в феврале 2018 года даже выставил на продажу московские активы, включая 110 га земли, за 660 млн рублей.

Осенью 2018 года выяснилось, что «Роскосмос» не перечислил компании субсидии на погашение процентов по кредиту. Тогда в дело вмешалось правительство РФ, спешно запланировав выделение Центру 1,2 млрд рублей для оплаты долгов (при финансовой дыре больше чем в 100 млрд рублей это, конечно, что слону дробина). К концу 2018 года долги Центра только перед банками составили почти 30 млрд рублей. Сопоставимая задолженность и перед поставщиками — появились «долговые ракеты, под которые были выплачены авансы, впоследствии потраченные на другие цели».

«Роскосмосу» пришлось договориться с банками о реструктуризации задолженности до 2029 года: для этого Центру нужно до 2027 года совершить 72 пуска ракет, что должно помочь сгенерировать компании средства для возвращения кредитов. Но Центр выйдет в плюс только при условии, если в Омске будет развернут полный цикл производства ракетного комплекса «Ангара», чтобы производить пять—восемь ракет в год. Это позволит снизить себестоимость всего производства. В «Роскосмосе» рассчитывают и на господдержку, и на оптимизацию численности сотрудников.

Тем временем работа Центра идет в штатном режиме: в апреле 2018 года компания заключила новый контракт на 11 запусков ракет-носителей тяжелого класса «Протон» для спутникового оператора-провайдера космического интернета компании OneWeb. В 2019 году должны состояться до 10 пусков «Протонов» и, наконец, старт «Ангары-А5». В настоящий момент Центр им. Хруничева производит в рамках госконтракта пять ракет «Ангара» (три тяжелого и две — легкого класса). В серию она должна пойти в 2023—2024 годах.

Летом прошлого года Центр заявил и о разработке предложений по созданию многоразовой ракеты по аналогии с западными Blue Origin и SpaceX, что было несколько неожиданно, так как еще в апреле 2018 года Рогозин заявлял: «Из-за географических причин Россия не может создать ракеты, как у Илона Маска, а должна использовать крылатую схему» (ловить крылатые ступени на морские платформы в российских условиях невозможно, считает он). Всего же «Роскосмос» в прошлом году заказал Центру производство 71 ракеты, но не уточнил сроки и сумму контракта. Известно лишь, что Центр обязался совершить вдвое больше запусков ракет в 2019 году (35 против 17).

Если вспомнить заявленную выше готовность, в том числе и Центра Хруничева, по постройке сверхтяжелой ракеты «Енисей», то в свете сверхтяжелого финансового положения самой компании эта готовность вызывает скепсис.

В настоящий момент Центр им. Хруничева производит в рамках госконтракта пять ракет «Ангара». Фото discover24.ru

ВПК «НПО Машиностроения» сделала ставку на сверхзвуковое сверхоружие…

Третью строчку в космическом рейтинге России пока занимает военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (Реутов), выручка которой в 2017 году составила 33,1 млрд рублей, а чистая прибыль выросла с 2,2 до 3,4 млрд рублей. В отличие от «большой тройки», кредиторская задолженность здесь относительно небольшая (но впечатляющая) — 17,7 млрд рублей.

ВПК «НПО Машиностроения» не входит в сферу влияния «Роскосмоса» и принадлежит госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». НПО—одна из ведущих ракетно-космических компаний СССР и России, и один из двух, наряду с РКК «Энергия», разработчиков полного спектра ракетной и космической техники. Все эти годы чистая прибыль предприятия росла, кратковременно упав лишь в 2015 году. После того, как американские власти в июле 2014 года ввели санкции в отношении ряда оборонных компаний РФ, в том числе и ВПК НПО.

Сегодня на мощностях предприятия ведется как выпуск космических аппаратов «Кондор» для дистанционного зондирования Земли, так и разработка гамма-терапевтического комплекса «Рокус-Р» для облучения раковых опухолей. В прошлом году был произведен успешный контрольный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, разрабатываемой совместно с Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Минобороны Индии (устанавливается на Су-30).

Одновременно в компании работают над производством и испытаниями ракетного комплекса «Авангард» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» «НПО Машиностроения» начало серийно производить в конце 2018 года. Напомним, об этом «сверхоружии» впервые сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. Тогда, в марте 2018 года, он рассказал о системе ракет, способных совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Ракета «Циркон» морского базирования на испытаниях показала скорость в 8 Махов, дальность стрельбы до 400 км. Она также запущена в серийное производство. Первые партии поступили ВМФ в прошлом году, госиспытания пройдут в 2019 году.

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» «НПО Машиностроения» начало серийно производить в конце 2018 года. Фото mil.ru

… и стала лакомым куском для «Роскосмоса», в котором ссылаются на советский опыт консолидации космической отрасли

«НПО Машиностроения» — чрезвычайно лакомый кусок для «Роскосмоса», особенно в свете проблем трех главных активов ГК. В этой связи руководству компании должны казаться тревожными заявления Дмитрия Рогозина, что его команда изначально планировала создать единый ракетно-космический холдинг, куда вошли бы также «Алмаз-Антей», «РТИ системы» и корпорация «Тактические ракетные вооружения».

Объяснил куратор космической отрасли РФ это тем, что часть предприятий, оказавшихся ныне в других структурах (в том числе по инициативе экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова), в СССР были «родными для космической промышленности»: «Пример — «НПО Машиностроения». Именно эта легендарная челомеевская фирма создавала орбитальные комплексы «Алмаз» и «Салют». Хруничевский ракетный завод был по большому счету серийным заводом НПОмаша», — заявил в январе 2019 года Рогозин. Он не согласен с тем, что «Роскосмос» из-за своих проблем утопит всех», и настаивает на неизбежности воссоединения отрасли.

2018 год для ЦЭНКИ: хищения, отставки, прекращение работы «Гагаринского старта» и «летние каникулы» на Байконуре

С третьей на четвертую строчку опустился еще один актив «Роскосмоса» — «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», потерявший за год 27% своей выручки — она составила 27 млрд рублей. Это тоже убыточное предприятие, причем третий год подряд, и убыток нарастает: с 1,7 млрд рублей в 2015 году он вырос до 5,5 млрд рублей в 2017-м. Долгов у предприятий почти на 40 млрд рублей.

ЦЭНКИ заведует Байконуром и отвечает за строительство космодрома Восточный (в целях независимого доступа в космос, так как Байконур находится в Казахстане), который перешел в ведение Центра после коррупционного скандала — разгребать завалы Путин тогда отправил как раз Рогозина. ЦЭНКИ также достраивает стартовый и технический комплексы для ракет-носителей «Союз». С 2016 года предприятие пытаются акционировать, но пока этого не произошло.

Главной новостью 2018 года для ЦЭНКИ, увы, тоже стали обыски и кадровые перестановки. В мае прошлого года Следком объявил об уголовном деле в отношении сотрудников основного оператора российских космодромов, которых заподозрили в хищении 7,6 млн рублей. Через несколько дней после назначения Рогозина главой «Роскосмоса» в отставку вынуждена была подать гендиректор ЦЭНКИ Рано Джураева, проработавшая в компании 3 года и считавшая, что все идет неплохо: обеспечены все 46 запланированных пусков, заработал космодром Восточный, модернизируется Байконур.

ЦЭНКИ заведует Байконуром и отвечает за строительство космодрома Восточный. Фото baikonur.russian.space

В рамках модернизации, кстати, до конца года Байконур должен был стать полностью гражданским: работающих военных заменили штатскими инженерами. Всего же, по разным данным, сокращения на космодроме до 2020 года могут коснуться от 800 до 2000 человек, уже в 2015—2018 численность персонала снизилась здесь с 8,5 тыс. до 7 тыс. человек. Сокращают, впрочем, и «штатских» (минус 10% до конца 2018 года).

В целях той же оптимизации ЦЭНКИ в 2020 году прекратит работу легендарного «Гагаринского старта» (старейший на Байконуре). Все дело в экономической неэффективности: чтобы комплекс себя окупал, требовалось 12 пусков «Союзов» и 12 пусков «Протона-М» в год (то есть виноват в закрытии не столько ЦЭНКИ, сколько «большая тройка» «Роскосмоса», см. выше). А «Роскосмос» после отставки Джураевой, пока Рогозин разбирался в хозяйстве, на несколько месяцев вообще приостановил пуски с космодрома Байконур.

«Роскосмос» просит ускорить постройку Восточного на фоне уголовных дел к подрядчикам Байконура

Сейчас ЦЭНКИ спешно строит вторую очередь космодрома Восточный — необходима инфраструктура под ракету «Ангара», которая, в свою очередь, необходима для выведения «Центра им. Хруничева» из предбанкротного состояния. Рогозин просил ускориться, тем более что на содержание самого космодрома в прошлом году потратили 2,3 млрд рублей.

Из-за срывов сроков запуски двух спутников были перенесены на 2019 год. Вдобавок под стартовым комплексом Восточного обнаружили пустоты, которые пришлось спешно заделывать (это еще 5 млн рублей допсредств). В ноябре 2018 года Генпрокуратура РФ объявила, что по нарушениям при строительстве космодрома Восточный с 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел на сумму ущерба 10 млрд рублей. Неприятностей добавляет и факт отказа страховых компаний от страхования стартового комплекса Восточный для запусков ракет-носителей типа «Союз» (сразу после аварии одной такой ракеты). Страховая сумма заявлялась в размере 7,3 млрд рублей.

В свое время «Роскосмос» остался недоволен и сроками модернизации Байконура, потребовав с ЦЭНКИ неустойку в 604 млн рублей (суд отказал). Интересно, что в сентябре 2018 года был объявлен в международный розыск владелец строительной компании ООО «Инженерные системы» Сергей Сластихин, ответственной как раз за реконструкцию и техническое перевооружение объектов аэродрома Крайний на космодроме Байконур, реконструкцию и техническое перевооружение механического цеха филиала ЦЭНКИ. Сбежавшему вменяют мошенничество на сотни миллионов рублей. Еще одного гендиректора подрядчика ЦЭНКИ, выполнявшего уже работы на Восточном, задержали в январе 2019 года. Его обвиняют в хищении у Центра более 25,8 млн рублей.

В ноябре 2018 года Генпрокуратура РФ объявила, что по нарушениям при строительстве космодрома Восточный с 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел на сумму ущерба 10 млрд рублей. Фото wikipedia.org

ЦЭНКИ определился в прошлом году и с местом возможного строительства очередного космодрома — в Хабаровском крае на материковом побережье Татарского пролива. Очевидно, что до окончательного введения в эксплуатацию Восточного и выведения предприятия хотя бы на точку безубыточности говорить даже о предполагаемых сроках начала строительства нового космодрома преждевременно.

«Распил по ГЛОНАССу»: несмотря на скандалы, военные просят не закупать спутники на Западе

Пятую строчку занимает АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева». Выручка главного куратора ГЛОНАСС — спутники его производства составляют 2/3 орбитальной группировки РФ — в 2017 году выросла на 26%, до 22 млрд рублей. За год компания запустила два космических аппарата, создала пять спутников, еще 40 были в стадии производства (объем всего производства вырос на 31%). В настоящий момент на земной орбите находится 92 космических аппарата производства АО «ИСС».

В ноябре прошлого года состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М». Это аппарат второго поколения глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), созданной еще в советские 1980-е Минобороны СССР. Производство этих спутников завершено еще в 2015 году, в сентябре 2018 года на хранении оставалось пять готовых аппаратов. Заменить второе поколение должны спутники «Глонасс-К», из которых предположительно к 2020 году будет состоять вся орбитальная группировка навигационной системы ГЛОНАСС. Полностью обновить группировку планируют к 2030 году.

Без уголовных дел тоже не обошлось. В апреле 2018 года стало известно о расследовании дела, связанного с госконтрактом на создание комплекса ГЛОНАСС. Под подозрением оказались сотрудники АО «ИСС», с которым Минобороны РФ заключало еще в 2012 году контракт на 12,5 млрд рублей. Возможный ущерб оценивается в 84 млн рублей.

Одновременно «ИСС» производит военные спутники «Благовест» для Минобороны РФ — три уже вывели на орбиту, четвертый планируют вывести в 2019 году. Группировка спутников создана для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.

В настоящий момент на земной орбите находится 92 космических аппарата производства АО «ИСС». Фото 24space.ru

С военными был заключен контракт и на производство связных спутников «Меридиан», первый из которых планировали запустить еще в прошлом году, но перенесли в итоге на 2019-й. «ИСС» отвечает и за развертывание группировки спутников «Гонец-М» для создания единственной российской низкоорбитальной системы связи. Пока группировка состоит из 9 спутников, для полноценного функционирования нужно 12 аппаратов. Как выяснилось летом 2018 года, «Гонцы» — только уже нового поколения — лягут в основу системы связи «Сфера» (600 небольших космических аппаратов для связи, высокоскоростного доступа в интернет и наблюдения Земли в реальном времени).

Любопытно, что из-за сложившейся международной обстановки военные не рекомендуют российским операторам спутниковых группировок закупать спутники у иностранных производителей, а в России есть только одна компания по производству спутников, АО «ИСС»: в итоге она в прошлом году и выиграла безальтернативный конкурс по производству спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».

Из громких проектов нельзя не упомянуть «суперкомпьютер для создания нового оружия», которым займется АО «ИСС» совместно с «ИНЭУМ имени Брука» и АО «МЦСТ». Цель его создания — «перевод всего цикла разработки и производства на отечественное оборудование». Появиться продукт должен в 2023 году.

Производитель систем для боевых ракет попытался выйти на рынок инкубаторов для новорожденных

Шестую строчку занял «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина», оборот которого составил 18,8 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия оказалась на уровне 2016 года — 1,5 млрд рублей, кредиторская задолженность при этом почти сопоставима с выручкой — 16,8 млрд рублей. Несмотря на то, что еще в феврале 2017 года ФГУП «НПЦАП» был включен в план приватизации на 2017—2019 годы с преобразованием в АО и последующей передачей 100% акций госкорпорации «Роскосмос», пока этого не произошло.

В 2018 году стало известно, что НПЦАП стал заказчиком технического перевооружения производства саратовского ПО «Корпус» под выпуск бортовой аппаратуры для баллистических ракет «Булава». Но исполнителя не нашли и после третьего размещения заказа. Стоимость — 46,8 млн рублей. НЦАП имени Пилюгина ведет разработку систем управления для космических аппаратов и боевых ракет. В их числе системы управления для ракет-носителей семейства «Ангара». В числе заказчиков — РКК «Энергия», Центр им. Хруничева, ГКБ «Южное» и НПО имени Лавочкина.

Глава предприятия Ефим Межрицкий в 2018 году оказался в числе руководителей компаний, которые, по мнению «Роскосмоса», несут прямую ответственность за аварию другой ракеты-носителя «Союз», запущенной в ноябре 2017 года с космодрома Восточный.

Глава предприятия Ефим Межрицкий в 2018 году оказался в числе руководителей компаний, которые, по мнению «Роскосмоса», несут прямую ответственность за аварию ракеты-носителя «Союз», запущенной в ноябре 2017 года с космодрома Восточный. Фото korpus64.ru

Претензии к НПЦАП возникли и по гражданскому профилю: в прошлом году специалисты центра продемонстрировали разработанный ими транспортный инкубатор для новорожденных ИНТ-1, однако детским реаниматологам он не понравился. «Пользоваться им невозможно», заявили они: отверстия для рук расположены неудобно, без соблюдения правил эргономики, нет возможности крепления аппарата ИВЛ и монитора. Другими словами, подобраться к пациенту будет крайне сложно. Производители же утверждают, что медицинское изделие прошло все испытания и «в соответствии с регистрационным удостоверением допущено к обращению на территории РФ».

НПО «Энергомаш»: консолидация активов, гиперзвуковое оружие, проект «Царь-двигателя» и безальтернативный для США РД-180

«НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» (Московская область) в космическом рейтинге «Реального времени» поднялся с десятого на восьмое место. Только за 2017 год оборот предприятия вырос почти на 50%, составив 17,8 млрд рублей.

В отличие от других крупных компаний «Роскосмоса» ведущее российское предприятие по разработке и производству жидкостных ракетных двигателей продолжает оставаться прибыльным. За 2 года чистая прибыль компании выросла в 3,3 раза, до 5,3 млрд рублей. Да и кредитная ноша, сравнительно с другими космическими гигантами РФ, невелика — 11 млрд рублей.

«Энергомаш», наряду с другими предприятиями (всего 48 компаний) в 2014 году вошел в состав «Объединенной ракетно-космической корпорации», созданной в свое время для слияния большинства космических активов, перед тем как они юридически и фактически перейдут в ведение «Роскосмоса». Окончательно вопрос о полной ликвидации ОРКК должен был решиться еще в 2018 году, однако корпорация до сих пор существует. Создание ОРКК, по мнению ряда наблюдателей в отрасли, могло позволить команде Дмитрия Рогозина, еще в правительстве курировавшего космическое хозяйство России, провести детальный аудит. Один из руководителей ОРКК не миновал прошлогодней «кадровой зачистки»: главный аналитик корпорации, директор исследовательско-аналитического центра Дмитрий Пайсон уволился после обысков в своем кабинете.

В рамках создания интегрированной структуры НПО «Энергомаш» получил в прошлом году в доверительное управление 100% акций сразу двух предприятий: АО «НИИМаш» и АО «Турбонасос» (принадлежат «Роскосмосу»), а также пакеты акций воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) и пермского завода «Протон-ПМ» — это, по словам гендиректора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, позволит оптимизировать использование избыточных мощностей и перераспределить работы на предприятиях.

В НПО «Энергомаш», как и в «НПО Машиностроения», работают над созданием гиперзвукового оружия. В частности, в прошлом году появилась информация об испытаниях двигателя для гиперзвуковой ракеты «Циркон» — детонационного ракетного двигателя, созданного в рамках программы Фонда перспективных исследований. ДРД позволяет создать гиперзвуковой аппарат, способный достигать скорости в 8 Махов. При этом он гораздо менее габаритный, чем современный жидкостный ракетный двигатель. Подобные разработки существуют и в США, в частности, у партнера НПО «Энергомаш» — компании Lockheed Martin, которому российский производитель поставляет ракетные двигатели РД-180, до сих пор безальтернативные для установки на американские ракеты-носители.

К слову, именно двигатели РД-180 являются одной из сильнейших научно-космических цепочек, связывающих, несмотря на санкции, отрасли двух стран: поставки этих двигателей решено продолжить, так как они «взаимовыгодны и для России, и для США». В прошлом году был заключен контракт на поставку еще шести двигателей американцам в 2020 году. В 2018 году было поставлено 11 двигателей РД-180. Тот же РД-180 установят и на новую российскую ракету сверхтяжелого класса «Енисей» (см. выше).

Интересно, что в СМИ и блогах распространена информация о том, что патентные права на конструкцию двигателя, разработанного и созданного в середине 1990-х годов в НПО «Энергомаш», принадлежат якобы подразделению космических систем General Dynamics (США), которые были выкуплены Lockheed Martin для применения на одноразовых носителях Атлас (Атлас III и Атлас V), а «для соответствия поставок американскому законодательству совместным производителем РД-180 считается Pratt&Whitney». В действительности же патентные права как принадлежали, так и принадлежат российской компании.

РД-180 установят и на новую российскую ракету сверхтяжелого класса «Енисей». Фото argumentua.com

В настоящее время, примерно с 2014 года, года начала санкционной войны, в США спешно ведутся работы по созданию альтернативного двигателя (на это выделено $160 млн), появиться он должен в этом году. Интересно, что один из главных конкурентов российской космической отрасли, основатель космической компании SpaceX Илон Маск, в декабре 2018 года назвал РД-180 гениальным (brilliant), выразив сожаление, что Boeing/Lockheed нужно использовать российский двигатель на Atlas.

Уже в январе 2019 года стало известно, что программа поставки российского двигателя в США может не прекратиться в 2020-м, как это предполагалось, и будет, вероятно, продлена до 2023—2024 года: в этом, во всяком случае, заинтересовано совместное российско-американское предприятие RD AMROSS (доли распределены между НПО «Энергомаш» и Pratt&Whitney).

Одновременно НПО «Энергомаш» продолжает разработки ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты-носителя «Союз-5», его испытания запланированы на 2019 год. Первые поставки пройдут в 2021 году: «Царь-двигатель», как его называет Дмитрий Рогозин, поставят РКЦ «Прогресс» в 2021 году для первого беспилотного запуска «Союз-5» (2022 год).

В скором времени в НПО «Энергомаш», совместно с китайскими коллегами, намерены заняться разработкой 480-тонного двигателя в рамках создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса (на компонентах топлива кислород-керосин, кислород-водород и кислород-метан). Документы для выпуска распоряжения властей РФ о сотрудничестве с КНР, чтобы оно не противоречило российским интересам, поступили от российской компании в январе 2019 года.

Война с «Роскосмосом» стоила НПО им. С.А. Лавочкина ареста главы и потери контрактов

С 13-го места в топ-10 космической отрасли РФ переместилось НПО им. С.А. Лавочкина (Химки). Его выручка за 2 года выросла в 1,7 раза, составив в 2017 году 16 млрд рублей. Чистая прибыль составила 476,2 млн рублей.

Ученые и специалисты НПО им. С.А. Лавочкина в конце января 2019 года предложили запустить к Солнцу два перспективных космических аппарата при помощи тяжелой ракеты. Фото sm-news.ru

Созданное в конце 1930-х годов сегодня предприятие производит космические аппараты и разгонные блоки. В его активе истребители 1930—1940-х годов, впоследствии на мощностях НПО создавались зенитки для ПВО Москвы, первая в мире сверхзвуковая крылатая ракета «Буря». По космической тематике здесь производят искусственные спутники, астрофизические обсерватории, межпланетные станции. В перспективной разработке находятся космические аппараты для возобновления лунной программы «Луна-Глоб» и для лунной программы «Луна-Ресурс», обеспечение миссии полета на Марс «с целью определения химических показателей Марса, в том числе поиска следов жизни на Марсе», миссии «Интергелиозонд» с целью полета в направлении Солнца и спутников в интересах Минобороны РФ.

К сожалению, и у НПО им. Лавочкина главной новостью прошлого года стал арест в июле гендиректора предприятия Сергей Лемешевского — его и двух других фигурантов дела о мошенничестве обвиняют в хищении 330 млн рублей.

Поводом стали иски самого «Роскосмоса»: за 2015—2018 годы госкорпорация предъявила к НПО им.Лавочкина требования о взыскании свыше 5,7 миллиарда рублей. В суде штатные юристы предприятия проиграли, и уже потом якобы обратились к профессиональным адвокатам, которым выплатили сумму в 330 млн рублей. Следователи настаивают на том, что дела продолжали вестись собственными юристами компании, а сотни выделенных миллионов были похищены через фиктивные договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры».

В материалах уголовного дела больше всего поражает факт миллиардных претензий, что бросает тень вообще на работу предприятий космической отрасли. Неудивительно в свете этого и появление нового уголовного дела, в котором следствию оказывает помощь «Роскосмос»: в январе 2019 года НПО обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на создание телескопа Т-170М для обсерватории «Спектр-УФ». Речь идет о 28,5 млн рублей.

Интересно, что еще в октябре 2018 года тот же «Роскосмос» отменил закупку услуг на создание посадочного лунного аппарата, на что планировалось выделить 5,4 млрд рублей. За аппарат «Луна-Ресурс-1 (ПА)» отвечало все то же НПО, и «Роскосмос» отменил закупку из-за «возникновения иных существенных обстоятельств».

Пока суд да дело, страдает исполнение других контрактов. Так, запуск нового спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Электро-Л», запланированный на 2018 год, в итоге не состоялся и был перенесен на осень 2019-го. Несмотря на это, ученые и специалисты НПО, которые вынуждены работать в подобных непростых условиях, в конце января 2019 года предложили запустить к Солнцу два перспективных космических аппарата при помощи тяжелой ракеты. Аппараты должны подойти к Солнцу на минимальное расстояние (старт планируется в 2028 году).

Топ предприятий космической отрасли РФ по выручке за 2017 год

№ Организации, находящиеся в сфере ведения Роскосмоса 2017 2016 2015 2014 1 Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, г. Королев, Московская область 42.373.811 33.828.215 38.519.864 25.025.382 2 Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара 34.579.390 44.673.761 38.538.846 21.332.641 3 Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», г. Реутов, Московская область 33.100.038 27.792.721 27.853.124 17.753.371 4 Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, г. Москва 26.982.389 36.773.566 34.469.849 32.114.222 5 «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева, г. Железногорск, Красноярский край 21.973.000 17.439.324 25.283.770 34.147.016 6 Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, г. Москва 18.888.956 17.952.960 17.638.444 16.979.437 7 Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, г. Москва 18.656.775 #Н/Д 32.813.194 36.534.412 8 НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко, г. Химки, Московская область 17.844.420 12.217.837 11.737.359 4.376.338 9 Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина, г. Химки, Московская область 16.066.678 13.512.264 9.552.405 9.586.332